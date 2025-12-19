The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Biel will Trägerin der Fachstelle Arbeitsintegration bleiben

Keystone-SDA

Biel will Trägerin der Fachstelle Arbeitsintegration (FAI) bleiben. Die Stadt nimmt an der Ausschreibung des Kantons Bern im kommenden Frühjahr teil, wie sie am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bieler Gemeinderat hat für die Beteiligung an der Ausschreibung und die spätere Umsetzung einen Kredit von 398’000 Franken genehmigt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Weil der Aufwand für eine Eingabe sehr hoch und die Fristen kurz seien, benötigt die Stadt nach eigenen Angaben externe Unterstützung und muss sie interne Ressourcen freistellen.

Die FAI Seeland unterstützt bereits heute sozialhilfebeziehende Personen bei der sozialen und beruflichen Integration. Die Einrichtung wird von 69 Gemeinden getragen. Für die administrative Führung und die operative Umsetzung ist die Stadt Biel verantwortlich, wie es weiter hiess.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft