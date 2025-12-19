Biel will Trägerin der Fachstelle Arbeitsintegration bleiben

Biel will Trägerin der Fachstelle Arbeitsintegration (FAI) bleiben. Die Stadt nimmt an der Ausschreibung des Kantons Bern im kommenden Frühjahr teil, wie sie am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Bieler Gemeinderat hat für die Beteiligung an der Ausschreibung und die spätere Umsetzung einen Kredit von 398’000 Franken genehmigt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Weil der Aufwand für eine Eingabe sehr hoch und die Fristen kurz seien, benötigt die Stadt nach eigenen Angaben externe Unterstützung und muss sie interne Ressourcen freistellen.

Die FAI Seeland unterstützt bereits heute sozialhilfebeziehende Personen bei der sozialen und beruflichen Integration. Die Einrichtung wird von 69 Gemeinden getragen. Für die administrative Führung und die operative Umsetzung ist die Stadt Biel verantwortlich, wie es weiter hiess.