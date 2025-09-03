Biel will zwei Millionen Franken in Immobiliensoftware investieren

Keystone-SDA

Die Stadt Biel will ihre Immobilienbewirtschaftung digitalisieren. Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen Kredit in der Höhe von zwei Millionen Franken für die Einführung eines zentralen Immo-Tools beantragt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ziel sei, die bisher dezentralen und teilweise papierbasierten Systeme mit einer einheitlichen und digitalen Lösung zu ersetzen, schrieb die Finanzdirektion am Mittwoch in einer Mitteilung. Derzeit würden die städtischen Immobilien in verschiedenen Teilportfolios mit unterschiedlichen Prozessen und IT-Lösungen und in unterschiedlichen Abteilungen verwaltet.

Das Projekt soll ab dem 1. Oktober schrittweise umgesetzt und im dritten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Es umfasse organisatorische, technische und personelle Massnahmen.

Die Stadt Biel besitzt auf Stadtgebiet und in den umliegenden Gemeinden laut Grundbuch rund 1600 Grundstücke und gilt somit als grösste Grundstückeigentümerin Biels.