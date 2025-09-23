Bieler Gemeinderat plant 25 Sparmassnahmen und eine Steuererhöhung

Keystone-SDA

Der Bieler Gemeinderat hat am Dienstag sein Massnahmenpaket zur nachhaltigen Stabilisierung der Stadtfinanzen vorgestellt. Geplant sind eine Reihe von Kürzungen sowie eine Steuererhöhung. Das letzte Wort hat das Volk bei der Abstimmung über das Budget 2027.

(Keystone-SDA) Bei der Ausarbeitung des Massnahmenpakets Substance+ achtete die Stadtregierung nach eigenen Angaben darauf, die wichtigsten Elemente des Service public nicht zu beschädigen und die Attraktivität der Stadt zu bewahren. Die Bereiche Bildung und Soziales blieben weitgehend von Kürzungen verschont.

Verfahren wurde nach dem 1:1-Prinzip, das eine Verbesserung der Bieler Finanzen um 18 Millionen Franken ermöglicht: Für jeden Franken, der bei den Ausgaben eingespart wird, muss ein Franken durch höhere Einnahmen erzielt werden. Mit der Steuererhöhung werden neun Millionen Franken zusätzlich eingenommen, die Ausgaben werden um denselben Betrag reduziert.

Der Steuersatz für natürliche Personen soll um einen Zehntel von 1,63 auf 1,73 steigen. Für Verheiratete mit einem steuerbaren Einkommen von 100’000 Franken bedeutet dies eine zusätzliche Belastung von 382 Franken pro Jahr. Mit diesem Steuersatz würde Biel im regionalen Durchschnitt bleiben.

25 Sparmassnahmen

Zu den 25 Sparmassnahmen gehören die Abschaffung der manuellen Verkehrsregelung durch die Securitas am Bahnhof, der Verzicht auf die Finanzierung der Drohnenshow am 1. August, die Reduktion der Reinigungszeiten für Turnhallen und Hörsäle sowie die Digitalisierung der Verfahren der Kulturabteilung.

Ausgeglichene Gemeindefinanzen seien eine ständige Herausforderung, sagte Stadtpräsidentin Glenda Gonzalez Bassi (SP) vor den Medien und verwies auf die Kostenverlagerung und die demografische Entwicklung. Aus Sicht des Gemeinderats verbindet das Massnahmenpaket haushaltspolitische Vernunft mit sozialer Verantwortung.

Finanzdirektor Beat Feurer (SVP) betonte, das Projekt des Gemeinderats sei politisch breit abgestützt, Die Finanzkommission unterstützt es einstimmig, wie aus einem Communiqué hervorgeht.

Der Stadtrat wird im November über die Vorschläge des Gemeinderats beraten. Die vom Parlament gutgeheissenen Massnahmen werden ins Budget 2027 aufgenommen, das Ende 2026 dem Volk vorgelegt wird.