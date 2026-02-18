Bieler Gemeinderat spricht 200’000 Franken für Kunstsammlung

Keystone-SDA

Der Bieler Gemeinderat hat einen Kredit von 200'000 Franken für den Erwerb von Kunstwerken bewilligt. Mit dem Geld soll die Stadt junge Werke von aufstrebenden oder etablierten Kunstschaffenden aus und in Biel kaufen, wie er am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Verpflichtungskredit gilt für die Jahre 2026 und 2027. Die Kunstwerke sollen die Kunstsammlung der Stadt bereichern, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb.

Die Stadt Biel verfügt über eine Strategie für das Sammeln von Kunstwerken. Ihre Kunstsammlung stelle «ein unvergleichliches Abbild der Vielfalt und Qualität der zeitgenössischen Kunst» dar, wie es weiter hiess. Sie besteht gemäss Website aus mehreren tausend Werken.