The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bieler Gemeinderat spricht 200’000 Franken für Kunstsammlung

Keystone-SDA

Der Bieler Gemeinderat hat einen Kredit von 200'000 Franken für den Erwerb von Kunstwerken bewilligt. Mit dem Geld soll die Stadt junge Werke von aufstrebenden oder etablierten Kunstschaffenden aus und in Biel kaufen, wie er am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verpflichtungskredit gilt für die Jahre 2026 und 2027. Die Kunstwerke sollen die Kunstsammlung der Stadt bereichern, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schrieb.

Die Stadt Biel verfügt über eine Strategie für das Sammeln von Kunstwerken. Ihre Kunstsammlung stelle «ein unvergleichliches Abbild der Vielfalt und Qualität der zeitgenössischen Kunst» dar, wie es weiter hiess. Sie besteht gemäss Website aus mehreren tausend Werken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft