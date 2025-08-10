Bieler Lakelive-Festival verzeichnet Publikumsrekord

Das Lakelive-Festival in Biel hat 2025 einen Publikumsrekord verzeichnet. Über 90'000 Personen besuchten während zehn Tagen die verschiedenen Veranstaltungen, wie die Organisatoren am Sonntag mitteilten.

Die Gründer des Festivals schrieben in einer Mitteilung von einem «Sommermärchen voller Musik, Kultur und Sport». Das Festival sei friedlich und herzlich über die Bühne gegangen. Insgesamt fanden 43 Konzerte und weitere Darbietungen und Aktivitäten statt.

Das Lakelive-Festival wurde erstmals 2018 durchgeführt. Die siebte Ausgabe findet vom 30. Juli bis 8. August 2026 statt.