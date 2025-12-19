Bieler Verkehrsbetriebe bauen Oberleitungsnetz aus

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Verkehr hat den Bieler Verkehrsbetrieben (VB) die Baubewilligung für neue Oberleitungen im Bözingenfeld erteilt. Die Bauarbeiten beginnen im Februar 2026 und dauern rund ein Jahr, wie die VB am Freitag mitteilten.

(Keystone-SDA) Durch den Ausbau wird das Oberleitungsnetz der Verkehrsbetriebe um rund 2,3 Kilometer erweitert. Den ersten neuen Abschnitt erstellen die VB ab dem Zollhaus an der Solothurnstrasse via Roger-Federer-Allee bis zur Tissot Arena, wie sie in einer Mitteilung schrieben. Der zweite Abschnitt führt vom Stadion durch die Busunterführung der A16 entlang der Zürichstrasse bis zum Centre Boujean, wo im Kreisverkehr eine Wendeschlaufe entsteht.

Dank der Beschaffung von Batterie-Trolleybussen seien nur an drei Stellen kurze Erweiterungen des bestehenden Fahrleitungsnetzes nötig, um den gesamten Ortsverkehr in Biel zu elektrifizieren. Die Technologie in den bestellten Bussen ermöglicht das Aufladen der Batterie während der Fahrt an der Oberleitung und stellt somit sicher, dass genügend Energie für die Abschnitte ohne Fahrleitung zu Verfügung steht, wie es weiter hiess.

Bei der Busunterführung der A16 erstellen die VB zudem eine neue Gleichrichterstation. Diese soll ausreichend Stromkapazität und genügend Stabilität für das Fahrleitungsnetz gewährleisten.