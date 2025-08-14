Billy Joel versteigert wegen Hirnerkrankung dutzende Motorräder

Nach der Diagnose einer Hirnerkrankung versteigert Pop-Legende Billy Joel seine zahlreichen Motorräder. "Aufgrund einer kürzlich erfolgten medizinischen Diagnose wird Billy seine Motorradsammlung noch in diesem Jahr versteigern", teilte sein Pressesprecher mit.

(Keystone-SDA) Joels umfangreiche Sammlung ist in einem Laden in der Stadt Oyster Bay auf Long Island im US-Bundesstaat New York ausgestellt und kann dort an Wochenenden kostenlos besichtigt werden. Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr dies am Mittwoch von Joels Pressesprecher.

Der US-Sänger werde den Mietvertrag für den Laden «20th Century Cycles» nach dessen Ablauf Ende September nicht verlängern, erklärte der Sprecher weiter. Laut der Website des Ladens umfasst Joels Sammlung mehr als 75 Motorräder.

Joel ist seit den 1970er Jahren eine feste Grösse in der Popmusik. Er wurde mit Hits wie «We Didn’t Start the Fire», «Piano Man» und «Uptown Girl» weltweit bekannt. Auch ist er für seine Vorliebe für Motorräder bekannt, die auch in mehreren seiner Videoclips eine Rolle spielen. Ganz besonders haben es ihm ältere Modelle, etwa aus den 1940er Jahren, angetan, wie der Sänger in einem Werbevideo selbst erklärt.

Krankheit durch Auftritte verschlimmert

Der Sänger hatte im Mai wegen der Erkrankung mehrere Konzerten absagen müssen. «Billy Joel hat angekündigt, alle geplanten Konzerte aufgrund des kürzlich diagnostizierten Normaldruckhydrozephalus (NPH) abzusagen», hiess es damals auf der Website des 76-jährigen Stars.

Die bei ihm diagnostizierte Krankheit sei durch die jüngsten Auftritte verschlimmert worden. Es sei zu «Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen» gekommen, hiess es.

Von den Absagen betroffen waren Auftritte in Grossbritannien und in den USA. Seine geplante US-Tournee sollte ihn eigentlich von Juli dieses Jahres bis Juli 2026 quer durch die Vereinigten Staaten führen – sie wurde komplett gestrichen.