Binding-Preis für Biodiversität geht an Zürcher Ueberlandpark

Keystone-SDA

Der Binding-Preis für Biodiversität 2026 geht an den Ueberlandpark in Zürich-Schwamendingen. Ausgezeichnet werden Grün Stadt Zürich und das Büro Krebs und Herde Landschaftsarchitekten für die Umgestaltung der Autobahnüberdeckung zu einer naturnahen Parklandschaft.

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(Keystone-SDA) Der mit 100’000 Franken dotierte Hauptpreis würdigt nach Angaben der Stiftung ein Projekt, das Biodiversität, Aufenthaltsqualität und technische Infrastruktur verbindet. Auf der fast einen Kilometer langen Autobahnüberdeckung entstand ein öffentlicher Raum, der Biodiversität, Erholung und naturnahe Gestaltung verbinden soll. Artenreiche Vegetationstypen und verschiedene Strukturen schaffen laut Mitteilung abwechslungsreiche Lebensräume für Mensch und Natur.

Den Anerkennungspreis erhält SBB Energie für die ökologische Aufwertung eines Unterwerks in Bussigny VD. Das Projekt soll als Vorbild für weitere Infrastrukturanlagen dienen. Bis 2040 sollen sämtliche 86 Unterwerke biodiversitätsfreundlich gestaltet werden.