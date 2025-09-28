The Swiss voice in the world since 1935
Binningen BL befürwortet leicht schärfere Feuerwerks-Vorschriften

Keystone-SDA

In Binningen BL braucht es künftig mit Ausnahme der Bundesfeier und Silvester eine Bewilligung für das Abbrennen von Feuerwerk. Das Stimmvolk entschied sich am Sonntag an der Urne für den Gegenvorschlag zur Initiative "Feuerwerk mit Augenmass", wie das Wahlbüro mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Bevölkerung nahm mit 2430 zu 2315 Stimmen die Initiative zwar an und mit 2670 zu 1930 Stimmen auch den Gegenvorschlag. In der Stichfrage machte jedoch mit 2495 zu 2022 Stimmen der Gegenvorschlag das Rennen.

Dieser sieht vor, dass sowohl das Schiessen wie auch Feuerwerk unter dem Jahr eine Bewilligung des Gemeinderats benötigt. Nur zum Nationalfeiertag und für die Neujahrsfeier bleibt das Feuerwerk auf dem ganzen Gemeindegebiet bewilligungsfrei. Zudem sieht der Gegenvorschlag vor, dass für lärmsensible Gebiete ein generelles Verbot erlassen werden kann.

Initiative forderte Feuerwerkszonen

Die Volksinitiative «Feuerwerk mit Augenmass» wäre weiter gegangen. Sie forderte ebenso eine Bewilligungspflicht, hätte aber auch die Bundesfeier und Silvester mit Auflagen versehen.

Sie verlangte, dass es zum Nationalfeiertag und zur Neujahrsnacht während eines Zeitfensters von 19.00 bis 01.00 Uhr nur in vier festzulegenden Zonen von je 1000 Quadratmetern möglich sein soll, privates Feuerwerk ohne Bewilligung abzubrennen. Der Einwohner- und Gemeinderat lehnte die Initiative ab und stellte ihr den Gegenvorschlag gegenüber.

