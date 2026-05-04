Birdlife Schweiz lädt zum Vogelzählen ein

Keystone-SDA

Birdlife Schweiz startet am Donnerstag die diesjährige "Stunde der Gartenvögel". Bis zum 10. Mai lädt die Organisation die Bevölkerung dazu ein, im Garten, auf dem Balkon oder in einem Park Vögel zu zählen.

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(Keystone-SDA) Die seit 2014 jährlich durchgeführte Aktion zielt darauf ab, ein genaues Bild der Vogelwelt im Siedlungsraum zu erhalten und langfristige Entwicklungen zu erkennen, wie Birdlife am Montag mitteilte.

Auf seiner Webseite bietet der Verband verschiedene Hilfsmittel an, die bei der Bestimmung der häufigsten Arten unterstützen sollen. Die Beobachtungen können anschliessend online gemeldet werden.

In den letzten Jahren haben laut Birdlife jedes Mal tausende Menschen an der Aktion teilgenommen. Die gesammelten Daten seien ein wichtiger Baustein für den Schutz der Biodiversität. Mit der Aktion wolle die Organisation auch die Bevölkerung für die Förderung der Natur sensibilisieren und die Freude an naturnahen Gärten wecken.