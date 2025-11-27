Birsfelden BL soll Wohnturm von Herzog & de Meuron bekommen

Keystone-SDA

In Birsfelden BL soll künftig ein weiterer Wohnturm stehen. Der 86 Meter hohe Bau des Architekturbüros Herzog & de Meuron ist Bestandteil der Quartierplanung Prisma. Die Gemeinde hat am Donnerstagabend das Mitwirkungsverfahren dazu eröffnet.

(Keystone-SDA) Das Projekt auf einer Parzelle zwischen Hauptstrasse und Birs sieht einen Wohnturm auf drei Sockelbauten vor. Die Coop-Filiale soll vergrössert und ins Untergeschoss verlagert werden.

Vorgesehen ist zudem, das Wohnheim «Haus Birsstegweg» in die Bebauung zu integrieren. Dies ermöglicht, das Birsufer sowie angrenzende Flächen zu einem öffentlichen und grünen Platz umzugestalten, wie es im Communiqué der Gemeinde heisst.

Ein Nachbar für den noch höheren Holzturm

Das geplante Hochhaus soll gleich neben dem 100 Meter hohen Holz-Wohnturm von Christ & Gantenbein stehen. Dieser Bau gehört zur Quartierplanung Birsstegweg, die bereits an der Gemeindeversammlung im Dezember 2023 genehmigt wurde.

Das Mitwirkungsverfahren für die Quartierplanung Prisma läuft bis am 30. Januar 2026. Dabei kann sich die Bevölkerung sowohl per Briefpost und E-Mail wie auch über ein Online-Portal mit Eingaben zu diesem Projekt beteiligen.