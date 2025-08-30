Bis zu 13 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Nordportal
Zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR haben sich am frühen Samstagnachmittag die Autos auf einer Länge von 13 Kilometern gestaut. Die Wartezeit betrug dadurch über zwei Stunden.
(Keystone-SDA) Der Grund für den Stau war eine Verkehrsüberlastung, wie der Verkehrsinfo-Seite des TCS zu entnehmen war. Gegen 13.30 Uhr ging die Staulänge dann leicht auf 12 Kilometer zurück. Auch im Süden zwischen Quinto und Airolo gab es ab Samstagmittag Stau, jedoch nur auf einer Länge von drei Kilometer mit einer Wartezeit von bis zu 30 Minuten.