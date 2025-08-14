Bis zu 600 Franken pro Monat für pflegende Angehörige in Graubünden

Keystone-SDA

Wer in Graubünden einen Angehörigen pflegt und betreut, soll finanziell unterstützt werden. Das ist die Position der Bündner Regierung, die einen festen monatlichen Beitrag für pflegende Angehörige von 300 bis 600 Franken vorschlägt.

(Keystone-SDA) «Pflegende Angehörige sind ein wichtiger Pfeiler im Gesundheitssystem und entlasten mit ihrer Arbeit auch die Institutionen», wird SP-Regierungsrat Peter Peyer in einer Mitteilung der Regierung zitiert.

Die Exekutive anerkenne die Anstrengungen an, die jemand trage, der einen älteren, kranken oder behinderten Angehörigen pflege. Deshalb sei es notwendig, diese Form der Arbeit zu entschädigen, so der Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit.

Um diese Unterstützung zu erhalten, müssen Pflegende im Kanton Graubünden wohnen und dort nicht in einem Alters- oder Pflegeheim leben. Die Pflege muss im Schnitt acht Stunden pro Woche umfassen und länger als zwei Monate unentgeltlich geleistet werden. Als Pflege werden Tätigkeiten im Haushalt verstanden, Unterstützung bei der Mobilität, beim Essen oder der Körperpflege sowie bei administrativen Aufgaben.

Bis zu 400 pflegende Angehörige

Das Amt für Volksgesundheit geht davon aus, dass mindestens 300 und höchstens 400 Personen finanzielle Unterstützung beantragen könnten. Der Kanton Graubünden soll dafür gemäss der Regierung 2,4 Millionen Franken pro Jahr für die Ausgleichszahlungen zur Verfügung.

Der Gesetzesentwurf geht auf zwei grossrätliche Aufträge zurück. Er wird voraussichtlich in der Oktober-Session im Grossen Rat diskutiert. Die entsprechende Revision des Krankenpflegegesetzes soll Anfang 2027 in Kraft treten.