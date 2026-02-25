Bisher 170 Tonnen Fasnachtsabfälle aus Basler Innenstadt entfernt

Keystone-SDA

Rund 170 Tonnen Fasnachtsabfälle wurden bisher aus der Basler Innenstadt geräumt. Die Abfallmasse liegt unter jener am Vergleichszeitpunkt im vergangenen Jahr, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Gründe dafür sind das dieses Jahr trockene Wetter sowie das Verbot von motorisierten Wagen am Fasnachtsdienstag, wie das BVD schreibt. Vor allem Regen mache den Abfall schwerer.

So hatte sich die geräumte Abfallmasse am Fasnachtsmittwoch 2025 auf rund 212 Tonnen belaufen, wie es damals seitens des BVD hiess. Im vergangenen Jahr hatte es während der Fasnacht teilweise geregnet.

Rund 280 Angestellte des BVD und der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) sind während der Fasnacht mit 70 Fahrzeugen in der Stadt im Einsatz, wie es in der Mitteilung von diesem Mittwoch heisst. Die Reinigungen seien jeweils nach den Umzügen sowie am Dienstag- und am Mittwochmorgen erfolgt.

Die Tramgleise waren jeweils zu Betriebsbeginn wieder befahrbar und die Innenstadt bis 9 Uhr sauber, wie es weiter heisst.

Am Donnerstag um 4 Uhr soll die Endreinigung mit 210 Mitarbeitenden von BVD und BVB beginnen, wie es in der Mitteilung steht. Nach der Reinigung der Oberfläche würden auch die Dolen und die Schlammsammler in der Kanalisation von Räppli befreit, damit das Wasser beim nächsten Regen ungehindert abfliessen könne.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt rund 350 Tonnen Fasnachtsabfälle entsorgt werden, wie das BVD damals kommuniziert hatte.