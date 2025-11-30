Bisher Nein-Trend zu EL-Vermögensverzehr im Baselland

Keystone-SDA

Gemäss Zwischenresultat stimmten bisher mehr Personen gegen eine Erhöhung des Vermögensverzehrs bei Beziehenden von Ergänzungsleistungen in Heimen und Spitälern im Baselbiet. Dieser sollte auf 20 Prozent erhöht werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Mittag hatten sich in 63 von 86 ausgezählten Gemeinden 55,7 Prozent der Abstimmenden gegen die Vorlage ausgesprochen. Dafür sprachen sich bisher nur 44,3 Prozent aus. Die Stimmbeteiligung liegt soweit bei rund 39,6 Prozent.

Für den Neubau der Naubrücke in Laufen sieht es hingegen gut aus. Knapp 63 Prozent der Stimmenden haben nach der Auszählung von ebenfalls 63 von 86 Gemeinden der Vorlage zugestimmt. Die Stimmbeteiligung liegt bisher bei rund 39 Prozent

Zu dem Zeitpunkt fehlten noch Zahlen vieler bevölkerungsstarker Gemeinden aus der Basler Agglomeration.