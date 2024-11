Bitcoin weiter auf Höhenflug

Keystone-SDA

Erst am Wochenende hat der Bitcoin die Marke von 80'000 Dollar geknackt und steigt stetig weiter an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Höhenflug des Bitcoin nach der US-Präsidentenwahl geht weiter. Die älteste und bekannteste Digitalwährung stieg in der Nacht zum Dienstag zeitweise über die Marke von 89’000 Dollar. Seit der Wahl vor einer Woche legte der Bitcoin damit um rund 30 Prozent zu. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte als Kandidat im Wahlkampf um Unterstützung der Kryptogeld-Community geworben und eine Lockerung der aktuell strengen US-Regeln in Aussicht gestellt. Zu den Ideen gehört auch eine strategische Bitcoin-Reserve für die USA. In Erwartung solcher Änderungen nach Trumps Amtseinführung am 20. Januar steigt der Kurs der Digitalwährung.