BKW sichert sich Netzkapazität für Batterieprojekt in Mühleberg BE

Keystone-SDA

In Mühleberg BE soll eine Grossbatterie mit einer Leistung von 400 Megawatt entstehen. Der Berner Energiekonzern BKW hat sich bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid die Netzkapazität gesichert, wie sie am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Damit sei der Weg für eines der leistungsstärksten Batterieprojekte der Schweiz geebnet worden, schreibt der Energiekonzern. Die geplante Anlage sei auf eine Leistungskapazität von 400 Megawatt (MW) und eine Speicherkapazität von 800 Megawattstunden (MWh) ausgerichtet.

Die Grossbatterie soll gemäss Communiqué auf der Logistikfläche des ehemaligen Atomkraftwerks in Mühleberg aufgebaut werden. Damit könne der Anschluss direkt an das Übertragungsnetz von Swissgrid erfolgen.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie folge nun die Projektierungsphase, um das Plangenehmigungsverfahren beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat einzuleiten. Die BKW visiert eine Inbetriebnahme auf Anfang 2030 an.

Neben der Grossbatterie in Mühleberg hat die BKW noch weitere Batterieprojekte in der Pipeline. Für das Grossprojekt in Waltrop (D) habe man die Bewilligung erhalten, heisst es. Weit fortgeschritten sei ein kleineres Projekt in Grosshöchstetten BE, während sich die Pläne für Batterieprojekte in Bickingen BE und Bassecourt JU in der Abklärungsphase befänden.