Blatten im Wallis soll in vier Jahren wieder aufgebaut sein

Keystone-SDA

Blatten im Wallis soll nach dem verheerenden Bergsturz bereits 2029 wieder stehen. Gemeindepräsident Matthias Bellwald bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch entsprechende Pläne, die er am Vorabend an einer Gemeindeversammlung vorgestellt hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mitte Juni hatten die Behörden an einer Gemeindeversammlung einen vorläufigen Fahrplan vorgestellt, nach dem das Dorf in ein bis fünf Jahren wieder aufgebaut werden soll. In den Weilern Eisten und Weissenried soll bereits im Jahr 2026 und in Fafleralp im Jahr 2027 wieder Normalität einkehren, wie es an der im Nachbardorf Wiler abgehaltenen Gemeindeversammlung weiter hiess.

In den rund zweieinhalb Monaten seit der Katastrophe sind in der Gemeinde verschiedene Bauarbeiten durchgeführt worden. So wurden eine provisorische Strasse gebaut, Hänge gesichert und Trümmer geräumt. Die Armee sammelte mit Booten das Treibholz auf dem aufgestauten See hinter dem Schuttkegel ein. Neue Wasser- und Stromleitungen werden gezogen.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

