Blaufahrer-Wochenende im Baselbiet fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

Blaufahrer haben am Wochenende im Baselbiet gleich vier Unfälle gebaut. Bei zwei davon haben sich die alkoholisierten Lenker verletzt. In einem Fall handelte es sich um einen Autolenker in Zwingen, im anderen um einen Velofahrer in Münchenstein, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall in Zwingen ereignete sich am frühen Samstagmorgen kurz nach 02.15 Uhr. Der 65-jährige Automobilist prallte in eine Strassenlaterne. Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.71 mg/l, wie es im Communiqué heisst. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer ins Spital.

Der alkoholisierte 61-jährige Velofahrer in Münchenstein verunfallte am Sonntagmorgen kurz nach 03.00 Uhr. Auch er wurde ins Spital gebracht. Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.34 mg/l.

Zudem kam es am Samstagnachmittag bei einem Kreisel in Füllinsdorf zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Dabei wurde niemand verletzt. Eine Atemalkoholprobe beim 41-jährigen Unfallverursacher ergab gemäss Polizeiangaben einen Wert von 1.03 mg/l.

Ein weiterer Autofahrer kam am Samstagabend in Brislach von der Fahrbahn ab und prallte ihn einen Baum. Auch er blieb unverletzt. Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.65 mg/l, wie die Polizei weiter mitteilte.