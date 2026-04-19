Blitzeinschlag sorgt für Bevölkerungswarnung in Muotathal SZ

Keystone-SDA

Wegen eines Blitzeinschlags ist am Sonntagnachmittag ein Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Muotathal SZ in Brand geraten. Weil die Rauchentwicklung derart stark war, warnten die Behörden die Bevölkerung, Fenster und Türen zu schliessen.

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(Keystone-SDA) Die aufgebotene Feuerwehr habe den Brand eindämmen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern können, schrieb die Schwyzer Kantonspolizei am Sonntagabend. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Die Warnung an die Bevölkerung, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und sämtliche Lüftungen abzuschalten, konnte gegen Abend wieder aufgehoben werden. Der Sachschaden des Brandes konnten die Behörden noch nicht beziffern.