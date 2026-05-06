The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Blitzeinschlag verursacht hohen Sachschaden in der Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

Wegen eines Blitzeinschlags in der Stadt St. Gallen ist am Dienstagabend eine Tanne zerborsten. Zudem wurden zwei Liegenschaften, ein Bus sowie zwei Autos beschädigt. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 19 Uhr schlug während eines Unwetters ein Blitz in eine grosse Tanne ein, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die herumfliegenden Trümmerteile beschädigten Dächer und Fenster bei zwei Liegenschaften.

Der ramponierte Bus war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Vermutlich sind durch den Blitzeinschlag die Steuergeräte kaputt gegangen, so die Polizei.

Bei einigen Liegenschaften fiel gemäss Communiqué der Strom aus. Der Sachschaden ist erheblich, konnte aber noch nicht genau beziffert werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft