Blitzeinschlag verursacht hohen Sachschaden in der Stadt St. Gallen

Keystone-SDA

Wegen eines Blitzeinschlags in der Stadt St. Gallen ist am Dienstagabend eine Tanne zerborsten. Zudem wurden zwei Liegenschaften, ein Bus sowie zwei Autos beschädigt. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 19 Uhr schlug während eines Unwetters ein Blitz in eine grosse Tanne ein, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die herumfliegenden Trümmerteile beschädigten Dächer und Fenster bei zwei Liegenschaften.

Der ramponierte Bus war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Vermutlich sind durch den Blitzeinschlag die Steuergeräte kaputt gegangen, so die Polizei.

Bei einigen Liegenschaften fiel gemäss Communiqué der Strom aus. Der Sachschaden ist erheblich, konnte aber noch nicht genau beziffert werden.