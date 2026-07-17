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Blitzschlag löst Flurbrand im Alpstein aus

Keystone-SDA

Ein Blitzschlag hat am Donnerstagabend im Alpstein einen Flurbrand ausgelöst. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wie die Kantonspolizei Appenzell-Innerrhoden am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über das Feuer im Gebiet Bollenwees / Fälensee ging demnach am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rüte brachten den Brand rasch unter Kontrolle und löschten ihn vollständig. Durch den Blitzschlag ging die Fensterscheibe einer nahegelegenen Alphütte in Brüche.

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