BLKB ernennt Ex-Finma-Präsident Bauer zum Interimspräsidenten

Keystone-SDA

Die vom Radicant-Debakel geschüttelte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat wie angekündigt einen interimistischen Präsidenten für den Bankrat ernannt. Thomas Bauer wird diese Aufgabe per 1. September 2025 übernehmen, voraussichtlich für ein Jahr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bauer löst Nadia Tarolli Schmidt ab, welche das Präsidium nach dem abrupten Abgang von Bankratspräsident Thomas Schneider im Juli für kurze Zeit übernommen hatte, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Bauer wird als unabhängiger Fachexperte mit einem fundierten Bankfachwissen beschrieben. Unter anderem war er Präsident des Verwaltungsrats der Finanzmarktaufischt Finma.

Neuer Präsident bis spätestens Juli 2026

Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, das Bankratspräsidium bis spätestens am 1. Juli 2026 wieder definitiv neu besetzt zu haben, wobei eine frühere Wahl und Übergabe angestrebt wird. Die Suche nach einem neuen Präsidenten ist eingeleitet.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) ist mit ihrer Online-Bank Radicant in schwere Turbulenzen geraten. Sie musste Anfang Juli eine massive Wertberichtigung vornehmen. Der Bankratspräsident und der CEO der Kantonalbank kündigten damals vorerst auf das kommende Jahr hin ihren Abgang an.

Rasch wurde indes der politische Druck zu gross. BLKB-Chef CEO John Häfelfinger und Bankratspräsident Thomas Schneider verliessen das Unternehmen daraufhin bereits per Ende Juli. Abtreten werden auch der Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi sowie CEO Anton Stadelmann.

