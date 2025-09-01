The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

BLKB-Untersuchungsbericht erscheint nächste Woche

Keystone-SDA

Der Untersuchungsbericht zum Millionen-Abschreiber der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) wird nächste Woche veröffentlicht. Das externe Gutachten wird am 11. September dem Landrat und der Öffentlichkeit präsentiert, wie die Bank am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Auftrag der BLKB hat das Beratungsunternehmen GW&P AG die Umstände und Abläufe im Zusammenhang mit der Wertberichtigung auf der Beteiligung an der Online-Bank Radicant untersucht. Der Bericht liegt nun dem Bankrat vor, wie es im Communiqué heisst.

Er wird zunächst der Baselbieter Regierung und der Finanzkommission des Landrats vorgelegt. Das Parlament wird an seinem Sitzungstag am Donnerstag nächster Woche eine Zusammenfassung der Erkenntnisse sowie Empfehlungen erhalten. Gleichentags will die BLKB mit einer Medienkonferenz die Öffentlichkeit über den Inhalt informieren.

Das Kantonsparlament hatte letzte Woche deswegen die Behandlung des BLKB-Jahresberichts vertagt. Sie wollte zunächst den Bericht abwarten. Die Kantonalbank hatte im Juli Wertberichtigungen von 105,5 Millionen Franken bei ihrer Tochter Radicant bekannt gegeben. Die Führungsspitze der BLKB und Radicant erklärte daraufhin ihren Rücktritt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft