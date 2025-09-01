BLKB-Untersuchungsbericht erscheint nächste Woche

Keystone-SDA

Der Untersuchungsbericht zum Millionen-Abschreiber der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) wird nächste Woche veröffentlicht. Das externe Gutachten wird am 11. September dem Landrat und der Öffentlichkeit präsentiert, wie die Bank am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Im Auftrag der BLKB hat das Beratungsunternehmen GW&P AG die Umstände und Abläufe im Zusammenhang mit der Wertberichtigung auf der Beteiligung an der Online-Bank Radicant untersucht. Der Bericht liegt nun dem Bankrat vor, wie es im Communiqué heisst.

Er wird zunächst der Baselbieter Regierung und der Finanzkommission des Landrats vorgelegt. Das Parlament wird an seinem Sitzungstag am Donnerstag nächster Woche eine Zusammenfassung der Erkenntnisse sowie Empfehlungen erhalten. Gleichentags will die BLKB mit einer Medienkonferenz die Öffentlichkeit über den Inhalt informieren.

Das Kantonsparlament hatte letzte Woche deswegen die Behandlung des BLKB-Jahresberichts vertagt. Sie wollte zunächst den Bericht abwarten. Die Kantonalbank hatte im Juli Wertberichtigungen von 105,5 Millionen Franken bei ihrer Tochter Radicant bekannt gegeben. Die Führungsspitze der BLKB und Radicant erklärte daraufhin ihren Rücktritt.