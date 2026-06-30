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BLS elektrifiziert ihre Schiffe auf den Berner Oberländer Seen

Keystone-SDA

Die BLS Schifffahrt AG will ihre Motorschiff-Flotte auf dem Thuner- und dem Brienzersee bis 2050 elektrifizieren. Die Schiffe sollen künftig nicht nur emissionsfrei fahren, sondern im angedockten Zustand auch als Batterien zur Stabilisierung des Schweizer Stromnetzes beitragen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung vom Dienstag strebt das Unternehmen eine Speicherkapazität an, die rund 300 grossen Elektroautos entspricht. Bei einem Überangebot im Netz sollen die Batterien Energie aufnehmen. Bei Stromengpässen wird die Energie in das Netz zurückgespeist.

Ein erstes Konzept liegt bereits vor, das in Zusammenarbeit mit dem Energieberatungsunternehmen Ecoforce entwickelt wurde. Aktuell laufen zudem Abklärungen mit der Stadt Thun und Energieversorgern. Parallel dazu ist eine Vorstudie für die Ladeinfrastruktur auf dem Werftareal in Thun in Auftrag gegeben worden. Sie bildet die Grundlage für die entsprechende Ausschreibung im Jahr 2027.

Die BLS Schifffahrt AG ist eine Tochtergesellschaft der BLS AG und beschäftigt rund 125 Mitarbeitende. Die Flotte umfasst zwölf Schiffe, darunter drei historische Dampfschiffe. Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen rund 1,64 Millionen Fahrgäste.

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