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BLS eröffnet Infozentrum zum Lötschberg-Ausbau in Frutigen

Keystone-SDA

Die BLS hat am Dienstag in Frutigen ihr neues Besucherzentrum zum Ausbau der Lötschberg-Basisstrecke eröffnet. Der Pavillon am Bahnhof soll der Bevölkerung das Grossprojekt näher bringen, wie die Bahn mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem Start der Bauarbeiten am Engstlige-Tunnel begann im April die Umsetzung des Ausbaus. Der 2,6 Kilometer lange Vortunnel beim Portal Frutigen führt unter dem Bahnhof durch und dient als Zufahrt für den Lötschberg-Basistunnel.

Bei diesem sind bislang nur 14 Kilometer zweispurig befahrbar. Auf weiteren 14 Kilometern existiert zwar eine zweite Röhre, die aber nicht bahntechnisch ausgerüstet ist. Auf den verbleibenden 7 Kilometern muss der Fels erst noch ausgebrochen werden.

Mit dem Ausbau würden Kapazitäten erweitert, die Betriebsstabilität erhöht und zusätzliche Sicherheit und Flexibilität geschaffen, sagte BLS-Chef Daniel Schafer gemäss Mitteilung bei der Einweihung des Infozentrums. Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann und der Walliser Staatsrat Franz Ruppen unterstrichen die Bedeutung des Tunnels für die Wirtschaft und den Tourismus ihrer Kantone.

Vom 1. bis zum 5. Juli organisiert die BLS eine Eröffnungswoche für die lokale Bevölkerung. Ab dem 6. Juli ist das Infozentrum für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

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