BLS fährt neu zwischen Biel und Basel

Keystone-SDA

Die BLS verkehrt ab dem Fahrplanwechsel vom 14. Dezember neu zwischen Biel und Basel. Ins Simmental wird das Bahnunternehmen zusätzliche Verbindungen anbieten, den Bahnhof Bern Stöckacker hebt es auf.

(Keystone-SDA) Von Biel wird die BLS via Grenchen Nord, Moutier, Delémont und Laufen nach Basel SBB verkehren. Das ergebe – zusammen mit dem Angebot der SBB – einen Halbstundentakt zwischen Biel und Basel, teilte die BLS am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Ins Simmental will die BLS zu gewissen Zeiten einen zusätzlichen Direktzug einsetzen. Dieser fährt morgens von Bern nach Zweisimmen und abends wieder zurück. In der Ski- und Wandersaison verkehrt der Zug jeweils an den Wochenenden, während der Weihnachtsferien und der Berner Sportwoche auch wochentags.

Neu bietet die BLS in der Ski- und Wandersaison auch von Solothurn via Burgdorf und Konolfingen eine umsteigefreie Morgenverbindung ins Simmental an. Dieser Zug verkehrt an den Wochenenden.

Weil im Westen der Stadt Bern gebaut wird, führt das in den kommenden Jahren zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die BLS hebt den Bahnhof Stöckacker ab Mitte Dezember auf und ersetzt ihn langfristig durch die Station Europaplatz Nord. Bis diese im Dezember 2027 bereit ist, sollen Reisende die Bahnhöfe Europaplatz, Bümpliz Nord oder den städtischen Nahverkehr nutzen.

Ab dem Fahrplanwechsel bedient die BLS zudem die Haltestelle Muntelier-Löwenberg zwischen Kerzers und Murten wieder häufiger. Künftig sei der Halbstundentakt in Richtung Bern wieder hergestellt.