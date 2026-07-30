BLS Schifffahrt registriert vermehrt Beinaheunfälle auf Seen

Keystone-SDA

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Der heisse Sommer sorgt für Hochbetrieb auf den Oberländer Seen. Nun ruft die BLS Schifffahrt Badegäste und Wassersportler zu Rücksichtnahme auf. Die gefährlichen Situationen mit Kursschiffen hätten sich in letzter Zeit gehäuft.

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(Keystone-SDA) Allein in der vergangenen Woche verzeichnete die BLS Schifffahrt drei gefährliche Situationen, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Propeller und Schaufelräder von Schiffen seien eine erhebliche und oft unterschätzte Gefahr für Badende und Wassersporttreibende. Auch bei langsamer Fahrt der Schiffe können sie schwere oder gar tödliche Verletzungen verursachen. Zudem entstehen laut BLS unter Wasser starke Strömungen und Sogwirkungen, die Personen in Gefahr bringen können.

Die BLS ruft Badende und Wassersporttreibende auf, stets genügend Abstand zu halten zu Kursschiffen und Anlegestellen zu meiden. Durch gegenseitige Rücksichtnahme könne das Unfallrisiko vermindert werden.