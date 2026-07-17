Bob Dylan kommt für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion

Bob Dylan gibt ein Konzert im Hallenstadion in Zürich Keystone-SDA

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Bob Dylan kommt am 1. November für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion. Der Vorverkauf für diesen einmaligen Auftritt beginnt am kommenden Mittwoch, 11 Uhr, wie TAKK-AB Entertainment am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die aktuelle Tournee des legendären Singer-Songwriters erfährt am Samstag ihren Auftakt in den USA und wird im Dezember in London enden. Rund vierzig Konzerte sind angesagt, darunter eben eines in Zürich.

Die Konzerttournee findet in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Yondr statt, das für Veranstaltungen ohne Handy- und Videoaufnahmen sorgt. Dank magnetischer Hülle können Nutzerinnen und Nutzer ihr Mobiltelefon bei sich behalten, es aber nicht nutzen.

Dylan konnte im Mai seinen 85. Geburtstag feiern. Der längst zur Ikone aufgestiegene Musiker trat 2023 am Montreux Jazz Festival letztmals in der Schweiz auf.