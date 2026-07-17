The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bob Dylan kommt für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion

Bob Dylan gibt ein Konzert im Hallenstadion in Zürich
Bob Dylan gibt ein Konzert im Hallenstadion in Zürich Keystone-SDA

Bob Dylan kommt am 1. November für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion. Der Vorverkauf für diesen einmaligen Auftritt beginnt am kommenden Mittwoch, 11 Uhr, wie TAKK-AB Entertainment am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die aktuelle Tournee des legendären Singer-Songwriters erfährt am Samstag ihren Auftakt in den USA und wird im Dezember in London enden. Rund vierzig Konzerte sind angesagt, darunter eben eines in Zürich.

Die Konzerttournee findet in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Yondr statt, das für Veranstaltungen ohne Handy- und Videoaufnahmen sorgt. Dank magnetischer Hülle können Nutzerinnen und Nutzer ihr Mobiltelefon bei sich behalten, es aber nicht nutzen.

Dylan konnte im Mai seinen 85. Geburtstag feiern. Der längst zur Ikone aufgestiegene Musiker trat 2023 am Montreux Jazz Festival letztmals in der Schweiz auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft