Bob Marley bummelt vor seinem Zürich-Konzert über den Markt

Keystone-SDA

Vor genau 46 Jahren war der Reggae-Sänger Bob Marley in Zürich. Bevor er am Abend ein Konzert im ausverkauften Zürcher Hallenstadion spielte, bummelte er am Nachmittag über den Markt auf dem Helvetiaplatz.

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(Keystone-SDA) Offenbar nutzten Bob Marley und seine Band die Zeit vor ihrem Auftritt für einen Stadtbummel durch Zürich. Dabei machten sie auch Halt auf dem Markt auf dem Helvetiaplatz.

Dort sorgte der «Reggae-König» mit seiner blossen Anwesenheit für Aufsehen und erstaunte Blicke – auch wenn ihn höchstwahrscheinlich nicht alle Marktbesucher erkannten. Zumindest noch nicht, denn das Konzert am Abend des 30. Mai 1980 war sein erstes Konzert in Zürich. Er spielte vor 10’500 Zuschauern im Hallenstadion. Der Auftritt bildete gleichzeitig den Auftakt seiner Welttournee.

Gleichzeitig war es sein letztes Konzert in Zürich, denn der Sänger starb nur knapp ein Jahr später mit 36 Jahren an Krebs. Der jamaikanische Sänger, Gitarrist, Songwriter und Aktivist gilt als bedeutendster Vertreter und Mitbegründer der Reggae-Musik. International bekannt wurden er und seine Band The Wailers ab Mitte der 1970er-Jahre.