Bob Marley und Kylie Minogue: Diese Musik mag der König

Keystone-SDA

Bob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones, Davido und Raye - der britische König Charles III. teilt in einer Sendung Musik, die ihm persönlich Freude bereitet.

(Keystone-SDA) Im Radioformat «The King’s Music Room», das am kommenden Montag bei Apple Music 1 ausgestrahlt wird, erzählt der Monarch zudem Anekdoten von Begegnungen mit einigen der Künstlerinnen und Künstler, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

«Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik viel bedeutet. Ich weiss, dass das auch für viele andere der Fall ist», sagt der 76-Jährige. Musik habe die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den Tiefen des Gedächtnisses hervorzuholen, in Zeiten der Traurigkeit zu trösten oder «uns an entfernte Orte zu entführen».

Zur Feier des Commonwealth-Tages

Das womöglich Wichtigste aber sei, dass Musik Freude bringe, sagte Charles. «Das ist, was ich besonders teilen wollte – Lieder, die mir Freude gemacht haben.» Zu hören ist die Sendung am Commonwealth-Tag, an dem die Staatengemeinschaft gefeiert wird. Die vorab genannten Künstlerinnen und Künstler der Playlist kommen aus dem Commonwealth oder haben entsprechende familiäre Verbindungen.

Der Commonwealth in seiner heutigen Form existiert seit 1949, die Mitglieder sind grösstenteils frühere Kolonien, zunehmend treten ihm aber auch Länder bei, die nicht Teil des britischen Empire waren. In einem Teil der Mitgliedstaaten ist König Charles auch formell weiterhin Staatsoberhaupt, wie etwa in Kanada, Australien, Neuseeland und mehreren Inselstaaten in der Karibik.