Bodenpersonal der Swiss erhält verbesserten Gesamtarbeitsvertrag

Keystone-SDA

Teilen

Die Swiss hat einem Gesamtarbeitsvertrag mit besseren Bedingungen für ihr Bodenpersonal zugestimmt. Unter anderem werden die Wochenarbeitszeit reduziert und die Wochenendzulagen erhöht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Statt 42 Stunden beträgt die Wochenarbeitszeit neu 40 Stunden, wie die Gewerkschaft VPOD am Dienstag mitteilte. Am Samstag erhalten die Mitarbeitenden eine Zulage von 7.50 Franken pro Stunde. Bestehende Sonn-, Feiertags und Nachtzulagen würden ab 2028 um 20 Prozent erhöht, heisst es in der Mitteilung.

Laut VPOD leiste der neue Gesamtarbeitsvertrag (GAV) einen grossen Beitrag dazu, die Schichtarbeit des Bodenpersonals besser zu entschädigen. Der neue GAV hat eine Laufzeit von fünf Jahren.