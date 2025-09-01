The Swiss voice in the world since 1935
Bon Jovi veröffentlicht «Forever»-Album mit Star-Unterstützung neu

Keystone-SDA

Die US-Band Bon Jovi meldet sich am 24. Oktober mit einer neuen Platte zurück: Dabei handelt es sich um die "Legendary Edition" des 2024 erschienenen Albums "Forever", mit dem sich die Band nach der Stimmbandoperation von Sänger Jon Bon Jovi zurückgemeldet hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Besondere: Jeder Song wurde mit Stars wie Robbie Williams oder Avril Lavigne neu aufgenommen. Als erste Single wurde mit «Red, White & Jersey» ein völlig neuer Song mit Bruce Springsteen ausgekoppelt.

«Dieses Album ist mehr als eine Sammlung von Kollaborationen», wird der 63-jährige Bon Jovi zitiert. «Es ist ein Album, das aus einer Notwendigkeit heraus entstanden ist», spielt der Sänger aus New Jersey auf seine Rehabilitation nach der Operation an, die es nach der Album-Veröffentlichung unmöglich gemacht hatte, auf Tournee zu gehen. «Forever (Legendary Edition)» sieht er als Würdigung langjähriger kreativer Freundschaften und Widerstandsfähigkeit.

