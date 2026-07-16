The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Bootsunfälle mit über 500 Flüchtlingen vor Myanmar befürchtet

Keystone-SDA

Zwei UN-Organisationen haben wegen einer möglichen Bootskatastrophe in Südostasien mit mehr als 500 Flüchtlingen an Bord Alarm geschlagen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Boote sollen in den vergangenen Tagen von der Küste Myanmars abgelegt haben. Ein Boot mit rund 250 Menschen an Bord soll nach vorläufigen Berichten am 8. Juli gesunken sein, zu einem zweiten mit etwa 280 Menschen sei kurz nach dem Start der Kontakt abgebrochen, teilten die UN-Organisation für Migration (IOM) und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit.

Die Flüchtlinge seien in Myanmar gestartet, an Bord seien überwiegend Rohingya gewesen, also Angehörige der muslimischen Minderheit, die im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten drangsaliert wird. Darunter sollen auch Menschen aus dem riesigen Flüchtlingslager in Cox’s Bazar in Bangladesch gewesen sein. Die Menschen sehen dort teils nach Jahren in beengten Verhältnissen keine Zukunftsperspektive mehr.

«Auch wenn die Vorfälle und die Opferzahlen noch nicht offiziell bestätigt wurden, sind das UNHCR und die IOM zutiefst besorgt über den möglicherweise verheerenden Verlust an Menschenleben», teilten die Organisationen mit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft