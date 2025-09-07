Boris Becker nennt Familie Federer «ganz feine Menschen»

The Swiss voice in the world since 1935
Boris Becker hat in einem Interview die Familie Federer als "ganz feine Menschen" bezeichnet. Roger Federers Eltern und dessen Frau hätten sich am Laver Cup in Berlin letztes Jahr so liebevoll um seine Gattin gekümmert, erzählte die Tennis-Legende dem "SonntagsBlick".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Das müssten sie nicht machen, aber sie machten es. Das vergesse ich ihnen nie», sagte Becker der Zeitung. Weiter betonte er, dass Roger Federer in seiner Karriere grosses Glück mit familiärer Unterstützung gehabt habe. «Seine Eltern und seine Frau waren von Anfang an so in der Materie drin, dass er damit sozusagen ein Netz und einen doppelten Boden hatte.»

Auf die Frage, ob er diesen familiären Schutz in der Tenniswelt nicht gehabt habe, erklärte Becker, sein Vater sei Architekt gewesen und seine Mutter habe damals dessen Büro geleitet. Er habe mit Ion Tiriac einen erfahrenen Manager an seiner Seite gehabt. «Meine Probleme kamen erst in meiner Karriere nach dem Tennissport. Ich habe den falschen Personen vertraut!», sagte er.

Einschneidende Zeit im Gefängnis

Becker hatte nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Haft in England verurteilt. Die Haft war ein einschneidendes Erlebnis für den einstigen Weltstar. Im Gefängnis kam er mit Gewalttätern in Berührung, von denen ihm einige an den Kragen wollten, andere beschützten ihn aber auch, wie Becker in verschiedenen Interviews erzählte. Aufgrund einer Sonderregelung für ausländische Häftlinge wurde der Deutsche bereits nach einigen Monaten im Dezember 2022 entlassen.

Der Tennisstar aus Leimen in der Nähe von Heidelberg ist inzwischen zum dritten Mal verheiratet. In Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste feierte er mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro im vergangenen Jahr Hochzeit.

