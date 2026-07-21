Bossard wächst insbesondere in Amerika und Asien markant

Keystone-SDA

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Die Bossard-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz klar gesteigert. Dabei legten die Verkäufe insbesondere in den Regionen Amerika und Asien zweistellig zu. In Europa blieb das Wachstum vergleichsweise moderat.

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(Keystone-SDA) Konkret zogen die Verkäufe in Amerika in Lokalwährungen um 17,3 Prozent auf 123,0 Millionen Franken an. Dabei entwickelte sich das zweite Quartal mit einem Wachstum von 18,8 Prozent noch besser als das erste.

Die seit dem dritten Quartal des Vorjahres zu beobachtende Wachstumsdynamik habe sich im ersten Halbjahr weiter beschleunigt, teilte das Zuger Unternehmen am Dienstag mit. Die Weitergabe der Einfuhrzölle habe dabei die Umsatzentwicklung zusätzlich gestützt.

Wachstumsimpulse sah Bossard insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Energie sowie Elektromobilität. Dank eines Neukunden habe sich indes auch der Bereich Landmaschinen erfreulich entwickelt.

Moderate Entwicklung in der Schweiz

In Asien ging es mit einem Plus im Halbjahr von 15,0 Prozent auf 103,0 Millionen in ähnlich flottem Tempo voran. In Malaysia profitierte Bossard insbesondere von Kapazitätsausweitungen globaler Hersteller in der Halbleiter- und Elektronikindustrie und in Indien von der Initiative «Make in India». Und in China habe sich das organische Wachstum vorwiegend in den Industriebereichen Elektronik und Maschinenbau fortgesetzt.

In der umsatzmässig grössten Region Europa erhöhten sich die Verkäufe um 5,8 Prozent auf 349,7 Millionen Franken und damit klar moderater. Bossard sah hier «erfreuliche Wachstumsraten und Marktanteilsgewinne» vor allem in den Industriebereichen Luft- und Raumfahrt, Schienen-Fahrzeugbau, Elektronik sowie Maschinenbau. Weiterhin verhalten blieb hingegen die Entwicklung im Heimmarkt Schweiz.