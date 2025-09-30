The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Boyzone macht Bühnen-Comeback

Keystone-SDA

Sind denn die 90er-Jahre zurück? Zumindest was Musik betrifft, könnte man manchmal den Eindruck bekommen. Nach Oasis hat nun auch die irische Boyband Boyzone eine Rückkehr auf die Bühne angekündigt - vorerst aber nur einmalig. "Wir werden noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen für eine weltweit einzigartige Show im Emirates-Stadion am Samstag, den 6. Juni 2026", hiess es auf dem Instagram-Account der Band um Ronan Keating (48). Tickets für das Londoner Konzert sind demnach vom 7. Oktober an erhältlich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Boyzone feierte vor allem in Irland und Grossbritannien in den 90ern grosse Erfolge und landete auch in Deutschland mehrmals in den Top Ten – etwa mit den Cover-Songs «No Matter What» aus einem Musical von Andrew Lloyd Webber und «Words» von den Bee Gees. Doch auch ihre Alben verkauften sich hervorragend. Nach der Trennung hatte vor allem Keating Erfolg als Solokünstler. Stephen Gately starb 2009 im Alter von nur 33 Jahren auf Mallorca.

«Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?»

Dass die nun nur noch vierköpfige irische Band ausgerechnet in London ihren einzigen Auftritt plant, fanden einige Fans auf Instagram nicht optimal. «Schockierend! London», schrieb etwa eine Nutzerin. «Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?», schrieb eine andere.

Doch Hoffnungen auf einen zweiten Auftritt oder gar eine Tournee dürften erst einmal vergeblich sein. Das Konzert im Stadion des englischen Fussball-Erstligisten Arsenal F.C. mit einem Fassungsvermögen von 44.000 Zuschauern sei der erste gemeinsame Auftritt seit 2019 und werde das einzige Konzert im Jahr 2026 sein, hiess es in der Ankündigung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft