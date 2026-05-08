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Brücke über die Rengglochschlucht in Kriens wird neu gebaut

Keystone-SDA

Die Wanderwegbrücke über die Rengglochschlucht in Kriens ist in schlechtem Zustand und derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein Ersatzneubau soll im Frühjahr 2027 fertiggestellt sein.

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(Keystone-SDA) Aus historischen Gründen gehört die 1969 erbaute Brücke der Stadt Luzern. Der Neubau soll dann aber an die Stadt Kriens übergehen, wie diese am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Beim Bauprojekt hat die Stadt Luzern die Leitung inne. Kriens, der Verein Luzerner Wanderwege und der Energieversorger EWL beteiligen sich an den Kosten, hiess es weiter.

Über die Brücke führen zwei nationale Wanderwegrouten, welche die Ostschweiz mit Genf verbinden. Eine davon ist Teil des Jakobswegs.

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