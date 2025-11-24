Brücke Seefeld in Walchwil ZG mit neuem Uferweg eröffnet

Keystone-SDA

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Brücke Seefeld in Walchwil fertiggestellt. Mit dem Ersatzneubau ist neu auch ein neuer seeseitiger Rad- und Fussweg erstellt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 1968 erbaute Brücke musste wegen erheblicher Mängel und Schäden vollständig ersetzt werden, wie die Zuger Baudirektion am Montag mitteilte.

Die neue Stahlbeton-Verbund-Konstruktion habe das Projektteam aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Arbeiten über dem Wasser vor «grosse Herausforderungen» gestellt, hiess es im Communiqué. Gleichzeitig wurde die Ufermauer beim Seeplatz verstärkt und saniert.

Mit dem Neubau wurde zudem ein rund 270 Meter langer, dreieinhalb Meter breiter Rad- und Fussweg realisiert. Dieser ist Teil des Konzepts Radführung Artherstrasse von der Stadt Zug bis zur Schwyzer Kantonsgrenze.

Baudirektor Florian Weber (FDP) bezeichnete das Projekt als «Investition in die Zukunft». Es sei ein Beitrag für den motorisierten wie auch für den Langsamverkehr, sagte er bei der Eröffnung am Montag.