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Brand am Rande des Open Air St. Gallen gelöscht – Niemand verletzt

Keystone-SDA

Ausserhalb des Open Air St. Gallen ist am Freitagabend ein Waldstück in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vorsorglich mussten einzelne Zelte in der Nähe evakuiert werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Kurz vor 21 Uhr gingen demnach mehrere Meldungen über den Brand am Rand des Open Air St. Gallen ein. Es handelte sich um ein rund 10 auf 10 Meter grosses Waldstück ausserhalb des offiziellen Festivalgeländes.

Die Berufsfeuerwehr St. Gallen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

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