Brand auf Balkon in Basel löst grösseren Feuerwehreinsatz aus

Keystone-SDA

In Basel hat am frühen Montagmorgen ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses zur Evakuierung von zwei Liegenschaften geführt. Mehrere Personen mussten über die Drehleiter gerettet werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Berufsfeuerwehr wurde um 4.20 Uhr wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus an der Pfeffingerstrasse alarmiert. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen können, teilte die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt mit. Zwei Personen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei war der Brand aus noch ungeklärten Gründen auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich auf den Balkon der Nachbarliegenschaft ausgeweitet. Wegen des vielen Rauchs evakuierte die Berufsfeuerwehr beide Liegenschaften. Sieben Personen mussten das Gebäude über die Drehleiter verlassen.

Für die Evakuierten wurde von den Basler Verkehrs-Betrieben ein Bus als Warteraum zur Verfügung gestellt. Sie wurden vom Sozialdienst der Kantonspolizei betreut.