Brand auf D4-Areal in Root durch Unkrautentfernung ausgelöst

Keystone-SDA

Nach dem Brand auf dem D4-Areal in Root LU hat die Luzerner Polizei die Ursache geklärt. Demnach geriet die Fassade am Montag bei Unkrautentfernungsarbeiten mit einem Brenner in Brand, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr fing auf dem D4-Areal in Root die Fassade eines Gebäudes Feuer. Die Feuerwehren Root und Stadt Luzern konnten den Brand rasch löschen. Das Gebäude wurde vorsorglich vollständig evakuiert. Verletzt wurde niemand, wie es im Communiqué hiess.