Brand auf dem Aargauer Lägerngrat: Fahrlässigkeit als Ursache

Keystone-SDA

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Die Stützpunktfeuerwehr Baden hat am Mittwoch einen Flurbrand auf dem Lägerngrat bei Ennetbaden und Wettingen im Kanton Aargau gelöscht. Wahrscheinliche Ursache des Brandes ist eine nicht vollständig gelöschte Feuerstelle auf dem Grat.

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(Keystone-SDA) Dies hätten Abklärungen der Brandursachenermittlung ergeben, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Die Spezialisten hätten mittlerweile eine Feuerstelle unmittelbar auf dem Grat am Rande des Brandes festgestellt.

Gemäss bisherigem Kenntnisstand geht die Kantonspolizei davon aus, dass am Samstagabend an der Stelle ein Feuer entfacht worden war, das in der Folge nicht richtig gelöscht wurde. Durch die starken Winde am Sonntag dürfte das Feuer wieder entfacht worden sein und sich im Erdreich ausgebreitet haben, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Kantonspolizei hatte zunächst mitgeteilt, vermutlich ein Glassplitter habe als Folge der starken Sonneneinstrahlung den Brand ausgelöst.

Wanderer meldet starken Rauch

Ein Wanderer hatte den Flurbrand am Mittwoch kurz nach 10.00 Uhr der kantonalen Notrufzentrale gemeldet. Man habe den kleinen Brand gelöscht, aber es rauche noch stark.

Eine zufällig in der Luft befindliche Helikopter-Besatzung lokalisierte kurz darauf den genauen Brandherd auf dem Grat, wie die Polizei weiter berichtete. Vom Brand betroffen sei eine Fläche von rund 20 mal 20 Metern gewesen.

Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Baden drangen in das unwegsame Gelände vor und löschten den Flurbrand kurz vor 13.00 Uhr. Zusätzliche Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal unterstützten den Einsatz vor Ort.

Am Mittwochabend meldete laut Polizeiangaben eine weitere Person erneut Rauch im gleichen Gebiet. Die Feuerwehr und die Stadtpolizei rückten nochmals aus und kontrollierten das Areal mit einer Drohne. Die Einsatzkräfte fanden dabei jedoch keinen neuen Brandausbruch.