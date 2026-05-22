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Brand beim Tannenhof in Gampelen verläuft glimpflich

Keystone-SDA

Ein Schopf bei der Heim- und Wiedereingliederungsstätte der Stiftung Tannenhof in Gampelen BE ist am Donnerstagabend niedergebrannt. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Sie nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag kurz nach 22.00 Uhr alarmiert worden. Angehörige der Feuerwehren Jolimont, Ins und der Berufsfeuerwehr Biel brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten es nach rund vier Stunden. Danach wurde eine Brandwache gestellt. Eine Ambulanz war vorsorglich vor Ort.

Die Bewohnenden eines nahegelegenen Wohnhauses wurden evakuiert, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Heim- und Wiedereingliederungsstätte in Gampelen betreut zum grössten Teil Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder einer psychischen Beeinträchtigung, wie der Website der Stiftung zu entnehmen ist.

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