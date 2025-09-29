The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Brand einer Alphütte im Berner Oberland lässt Fragen offen

Keystone-SDA

Warum Anfang September eine Alphütte in Aeschi bei Spiez niederbrannte, kann nicht abschliessend geklärt werden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Sie hat ihre Ermittlungen abgeschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als wahrscheinlichste Ursache gilt ein Kaminbrand. Aufgrund der starken Zerstörung lässt sich das aber nicht mit Sicherheit sagen.

Die Hütte war Anfang September vollständig niedergebrannt, eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. Hinweise auf eine strafbare Handlung fanden die Fachleute keine.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft