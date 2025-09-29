Brand einer Alphütte im Berner Oberland lässt Fragen offen
Warum Anfang September eine Alphütte in Aeschi bei Spiez niederbrannte, kann nicht abschliessend geklärt werden. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Sie hat ihre Ermittlungen abgeschlossen.
(Keystone-SDA) Als wahrscheinlichste Ursache gilt ein Kaminbrand. Aufgrund der starken Zerstörung lässt sich das aber nicht mit Sicherheit sagen.
Die Hütte war Anfang September vollständig niedergebrannt, eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Franken. Hinweise auf eine strafbare Handlung fanden die Fachleute keine.