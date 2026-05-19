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Brand eines Mehrfamilienhauses in St. Gallen fordert neun Verletzte

Keystone-SDA

In der Nacht auf Dienstag ist es an der Heiligkreuzstrasse in St.Gallen zum Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Neun Personen sind dabei verletzt worden, zwei davon schwer, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Kurz nach 3.30 Uhr erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale die Meldung von einem Hausbrand. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen auf ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand.

Insgesamt wurden 19 Bewohnende vorgefunden. Alle neun Verletzten wurden zur Behandlung in ein Spital gebracht. Zwei weitere Personen würden derzeit vermisst, hiess es weiter.

Während der Löscharbeiten stürzte das Gebäude weitgehend ein. Der Einsatz vor Ort ist nach wie vor im Gange. Rund 80 Angehörige der Feuerwehren sowie verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen stehen im Einsatz. Der Sachschaden beträgt mehrere 100’000 Franken.

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