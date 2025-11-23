Brand im höchsten Haus der Zentralschweiz in Kriens rasch gelöscht

Keystone-SDA

Im noch nicht fertigen Neubau des Pilatus Tower in Kriens LU ist am Samstagnachmittag Baumaterial in Brand geraten. Ein Grossaufgebot der lokalen Feuerwehr brachte das Feuer im 14. Stock rasch unter Kontrolle. Vom Balkon der betroffenen Wohnung stiegen Rauch und Flammen auf.

(Keystone-SDA) Grössere Sachschäden blieben aus, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Insgesamt standen 55 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Gemäss dem Feuerwehrkommandanten gestaltete sich der Zugang auf der Baustelle schwierig.

Nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Zu dem Erfolg trug den Angaben zufolge bei, dass die Feuerwehr vor kurzem an dem Standort geübt hatte. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Auch der Einfluss auf die Bauarbeiten war am Sonntag unklar.

Mit dem Pilatus Tower entsteht gemäss der Krienser Stadtverwaltung das höchste Gebäude in der Zentralschweiz. Zur Überbauung gehören zwei Hochhäuser und die Pilatus Arena mit verschiedenen Sportangeboten. Die Eröffnung ist im Oktober 2026 vorgesehen.