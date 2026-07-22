Brand in Bunker der Kehrichtverwertung Hinwil gelöscht
In einem Bunker der Kehrichtverwertung in Hinwil ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Warn-App Alertswiss forderte Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen. Am frühen Nachmittag wurde der Brand gelöscht.
(Keystone-SDA) Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch, hiess es in der Warnung auf Alertswiss. Anwohnende sollten Lüftungen und Klimaanlagen abstellen und die Nachbarn informieren.
Weiter sollten sich alle von dem Gebiet fernhalten und dieses weiträumig umfahren. Am frühen Nachmittag war der Brand gemäss Alertswiss gelöscht. Die Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (Kezo) bestätigte den Brand auf ihrer Website und bat um Verständnis bei allfälligen Einschränkungen.