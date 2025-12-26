The Swiss voice in the world since 1935
Brand in Einfamilienhaus in Günsberg SO

Keystone-SDA

Im solothurnischen Günsberg hat es am späten Nachmittag des Weihnachtstages in einem Einfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

(Keystone-SDA) Die Meldung zum Brand sei gegen 17.20 Uhr bei ihr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. Die Feuerwehr habe das Feuer in der Folge unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Die Abklärungen seien im Gange, hiess es.

