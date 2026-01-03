Brand in Einstellhalle in Reinach BL führt zu starkem Rauch

Keystone-SDA

Ein Brand in einer Einstellhalle in Reinach BL hat in der Nacht auf Samstag zu starkem Rauch geführt. Die Situation ist unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden über den Warndienst Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Zudem riefen die Behörden des Kantons Basel-Landschaft die Bevölkerung kurz vor 02.30 Uhr dazu auf, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen.